Знаменитый певец перестал видеть НЛО и стал экстрасенсом

Daily Mail: Певец Робби Уильямс обнаружил у себя экстрасенсорные способности

Знаменитый британский певец Робби Уильямс заявил, что перестал видеть НЛО, однако у него появились экстрасенсорные способности. Об этом пишет Daily Mail.

51-летний Уильямс долгие годы увлекался темой инопланетной жизни и утверждал, что много раз видел корабли пришельцев. Недавно, выступая в подкасте Weaponized, посвященном НЛО, исполнитель признался, что перестал сталкиваться с неопознанными объектами после рождения четверых детей. «С тех пор, как появились дети, — ничего. Потому что я сосредоточен на них и только на них», — сказал Уильямс.

При этом он отметил, что теперь обнаружил у себя способности экстрасенса. «Вы думаете о человеке, и он тут же звонит. Вы думаете о человеке, и он пишет вам по электронной почте», — описал свой опыт певец. Он отметил, что многие такие случаи можно списать на совпадения, но в последние время они якобы случаются с ним «слишком часто».

Как пишет Daily Mail, увлечение Уильямса НЛО доходило до того, что однажды он пошутил, что бросил бы карьеру певца ради занятий уфологией. В 2020 году, как утверждает издание, исполнитель рассказывал, что разговаривал с призраками, его посещали инопланетяне, и он видел шары света, которые якобы были внеземными формами жизни.

В апреле 2024 года Робби Уильямс заявил, что пришельцы выбрали его в качестве своего посланника. Он рассказал, что однажды видел НЛО так близко, что мог попасть в него «теннисным мячом».

