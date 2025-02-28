Звезда реалити-шоу о домохозяйках проведет год в тюрьме

Звезду реалити-шоу Хьюгер приговорили к году тюрьмы за вождение в нетрезвом виде

Бывшую участницу реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Потомака» (The Real Housewives of Potomac) Карен Хьюгер приговорили к году тюрьмы за вождение в нетрезвом виде. Об этом пишет Fox5.

Помимо вождения в нетрезвом виде, суд признал Хьюгер виновной в небезопасном вождении, превышении скорости и отказе уведомить власти о смене адреса.

Звезда реалити-шоу принесла извинения судье и пообещала до конца жизни посещать собрания общества анонимных алкоголиков. Кроме того, она заявила, что будет призывать окружающих не управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что Хьюгер в марте 2024 года врезалась в столб в городе Потомак. Она отказалась пройти проверку на алкотестере, однако записи, сделанные на камеры прибывших к месту ДТП полицейских, демонстрировали, что у телезвезды были признаки опьянения.

Ранее сообщалось, что участника нескольких реалити-шоу на канале MTV Тони Рейнса арестовали в США за вождение в нетрезвом виде. Для него установили залог в размере 7500 долларов (порядка 643 тысяч рублей по текущему курсу).