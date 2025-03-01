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17:25, 1 марта 2025Россия

Два населенных пункта взяты под контроль Российской армией в ДНР

Минобороны: Скудное и Бурлацкое в ДНР взяты под контроль Российской армией
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Два населенных пункта взяты под контроль Российской армией в ДНР — Скудное и Бурлацкое, сообщило 1 марта Минобороны России.

В села зашли подразделения группировки войск «Восток. Кроме того, за сутки были нанесены удары по формированиям ВСУ вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Искра в ДНР, а также близ Январского в Днепропетровской области.

Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, утверждает МО РФ.

О том, что российские войска выбили из села Скудное соединения Вооруженных сил Украины, сообщал еще 26 февраля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Накануне украинский аналитический портал DeepState сообщал, что Вооруженные силы России продвинулись около Бурлацкого и Привольного в Донецкой народной республике.

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