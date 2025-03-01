Экс-депутат Рады Килинкаров объяснил поведение Зеленского влиянием Лондона

Перепалка президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Вашингтон в очередной раз свидетельствует о высокой степени влияния британских властей на Киев. Влиянием Лондона поведение украинского лидера в Белом доме объяснил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, передает РИА Новости.

«Лишний раз убедился, что версия в отношении влияния британского руководства на политическое руководство Украины — это не какая-то конспирология», — заявил экс-парламентарий.

Он обратил внимание на то, что после конфликта с американской администрацией Зеленский первым делом решил посетить Лондон.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После этого церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.