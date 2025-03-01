Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:05, 1 марта 2025Мир

Израиль решил добиться от США сохранения российских баз в Сирии

Reuters: Израиль лоббирует в США сохранение российских баз в ослабленной Сирии
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Leo Correa / AP

Израиль лоббирует в США сохранение российских баз в Сирии, чтобы оставить страну ослабленной и децентрализованной и не дать Турции оказывать на нее большое влияние. Об этом пишет Reuters.

Отношения Израиля и Турции обострились после того, как исламисты в Сирии свергли Башара Асада. Теперь они пытаются восстановить раздробленное государство и добиться отмены санкций со стороны США. Израиль опасается, что Турция будет поддерживать новый исламистский порядок, который станет защитой для ХАМАС и других боевиков.

Согласно источникам Reuters, Израиль объяснил свою точку зрения высшим должностным лицам США. Однако пока неясно, готова ли администрация американского президента Дональда Трампа согласиться с предложениями Израиля. Вашингтон неопределенно высказывался о будущем санкций, наложенных на Сирию, и еще не решил, выводить ли из страны американские силы.

При этом научный сотрудник американского аналитического центра Century International Арон Лунд отметил, что у Израиля есть шансы получить от США поддержку в этом вопросе. «Сирия сейчас едва ли даже на радаре Трампа. Это низкий приоритет, и есть политический вакуум, который нужно заполнить», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что переговорщики в Каире не смогли убедить израильские власти перейти к обсуждению второго этапа соглашения с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в Газе. Утверждается, что Израиль нарушил соглашение, затянув начало переговоров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Колонна техники НАТО не может эвакуироваться из замыкающегося в Курской области котла. Что там происходит?

      Захарова сравнила Зеленского с голым королем из сказки Андерсена

      Самолет рейса Москва — Анталья вернулся в аэропорт отправления

      Чемоданы с расчлененкой нашли в Петербурге

      Три страны не позвали на саммит по Украине в Лондоне

      Претендующий на участие в Олимпиаде-2026 от России фигурист получил травму

      Медведев объявил о требовании России к переговорщикам по Украине

      Израиль решил добиться от США сохранения российских баз в Сирии

      Американский самолет заметили над Черным морем перед атакой на «Турецкий поток»

      Назван способ избавиться от большого живота до лета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше