Макрон провел телефонный разговор с Зеленским после скандала с Трампом

Макрон поговорил по телефону с Зеленским после скандала в Белом доме

Французский президент Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским после скандала в Белом доме. Об этом информирует агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

«Да, они поговорили», — цитируют журналисты советника при французском президенте, которая прокомментировала состоявшийся разговор между Зеленским и Макроном.

Ранее предприниматель и миллиардер Илон Маск резко отреагировал на поведение Владимира Зеленского на переговорах в Белом доме. По мнению бизнесмена, Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа.

При этом экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель осудил Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса за перепалку с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его мнению, Трамп и Вэнс устроили «позорное шоу».