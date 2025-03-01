Маск объявил о старте проверки выделенной Украине военной помощи

Маск: Настало время узнать судьбу выделенных Киеву сотен миллиардов долларов

Американский миллиардер, глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск анонсировал старт проверки выделенной Украине военной помощи. Об этом он написал в соцсети X.

«Настало время узнать, что на самом деле произошло с сотнями миллиардов долларов, направленных Киеву», — объявил он.

Ранее газета The Washington Post выяснила, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность прекратить поставки военной помощи на Украину после перепалки с главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Такая возможность рассматривается в качестве ответа на поведение украинского президента в Овальном кабинете и «его очевидную неуступчивость касательно мирного процесса».