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01:24, 1 марта 2025Мир

Маск объявил о старте проверки выделенной Украине военной помощи

Маск: Настало время узнать судьбу выделенных Киеву сотен миллиардов долларов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский миллиардер, глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск анонсировал старт проверки выделенной Украине военной помощи. Об этом он написал в соцсети X.

«Настало время узнать, что на самом деле произошло с сотнями миллиардов долларов, направленных Киеву», — объявил он.

Ранее газета The Washington Post выяснила, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность прекратить поставки военной помощи на Украину после перепалки с главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Такая возможность рассматривается в качестве ответа на поведение украинского президента в Овальном кабинете и «его очевидную неуступчивость касательно мирного процесса».

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