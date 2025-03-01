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01:13, 1 марта 2025Мир

В США задумались о прекращении помощи Украине после скандала в Белом доме

Washington Post: Администрация Трампа может прекратить поставки помощи Украине
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа изучает возможность прекращения поставок военной помощи Киеву после перепалки американского лидера и главы Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Как утверждается в публикации, данная возможность рассматривается в качестве ответа на поведение украинского президента в Овальном кабинете и «его очевидную неуступчивость касательно мирного процесса».

В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Общение политиков было напряженным. В частности, Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности Зеленского прямо ему в лицо.

Ранее появилась информация о том, что Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергоинфраструктуры Украины. Уточняется, что поддержка со стороны Соединенных Штатов была остановлена «на этой неделе».

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