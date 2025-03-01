Медведев в ответ на слова Каллас назвал лидером свободного мира Путина

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Владимира Путина новым лидером свободного мира. О международных отношениях он поговорил с РИА Новости.

Кандидатуру российского президента Медведев предложил в ответ на высказывание главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас. Ранее она заявила, что свободному миру нужен лидер.

Медведев уверен, что после перепалки американского президента Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского те европейские лидеры, что поддерживали последнего, «побузят и вернутся в стойло». «Европа — немощная сварливая старуха, которой жизненно нужна опека США», — объяснил он.

По словам Медведева, на Украине для России собеседников нет. Москва же, подчеркивает зампред Совета безопасности, готова к переговорам и даже компромиссам — тем, которые будут соответствовать реальной ситуации и закону. «И говорить можно только с людьми, которые готовы к общению, а не с дрессированными животными, работающими за ласку и корм хозяина, — объяснил Медведев. — Тем более что, как правило, хозяин кормит такой скот для последующей отправки на бойню».

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал встречу президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, назвав ее «лютой выволочкой». Он посчитал разговор политиков полезным и призвал окончательно остановить военную помощь киевской «нацистской машине».