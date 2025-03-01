Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ российского региона

Врио губернатора Хинштейн: В Беловском районе мужчина пострадал после атаки БПЛА

В Беловском районе Курской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мужчина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в момент атаки дрона мужчина 1975 года рождения ремонтировал автомобиль в гараже. Россиянин пострадал, также повреждения получило транспортное средство.

«С минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и нижних конечностей его доставили в Курскую областную больницу», — написал врио губернатора Курской области.

Ранее российский военный на видео показал место ожесточенных боев в Курской области. На кадрах из зоны боев видна почти полностью разрушенная постройка храма, от которой остались одни обломки и каркас здания.