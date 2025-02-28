Российский военный на видео показал место ожесточенных боев в Курской области

Российский военный показал место ожесточенных боев в Погребках Курской области

В сети появились кадры, как российский военный показывает место ожесточенных боев в районе населенного пункта Погребки в Курской области. Их публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах видна почти полностью разрушенная постройка храма, от которой остались одни обломки и каркас здания. Военнослужащий показывает позицию, с которой ведется работа по объектам противника. «Вот купол, через который нам водичку скидывают», — говорит он.

Как уточняется в канале, видео было снято до освобождения Погребков в промежутке между боями. В отражении атак на показанных на видео позициях участвовали бойцы горной 34-й бригады.

«В боях в Курском приграничье бойцами 34-й бригады были полностью зачищены опорники и блиндажи вместе с боевиками ВСУ, после чего Погребки были освобождены», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что российские бойцы группировки «Север» прорвались в занятое ВСУ село Погребки в Курской области по замерзшему озеру. Как рассказал командир роты с позывным Калмык, брать под контроль Погребки было сложно, поскольку вокруг него просматриваемые поля. Населенный пункт вернулся под контроль России 26 февраля.

Ранее появились кадры сброса трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 на бойцов ВСУ в Курской области. Удар авиабомбы, как уточняется, наносился в районе Куриловки в Курской области, где военнослужащие выявили опорные пункты ВСУ. В сторону объекта, где зафиксировали скопление сил врага, направили авиацию.