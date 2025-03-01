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21:33, 1 марта 2025Бывший СССР

Неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии

Неизвестные с оружием напали на избирательный участок в Абхазии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Неизвестные совершили вооруженное нападение на избирательный участок в Абхазии, в результате была повреждена избирательная урна. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

Инцидент произошел в субботу, 1 марта, в 19:30 по местному времени (совпадает с московским). Неизвестные атаковали участок в Гагрском районе.

«Нападавшие осуществили попытку скрыться на автомобилях. В ходе преследования сотрудниками МВД был перекрыт блок-пост "Мюссера", не подчинившись требованиям остановиться, нападавшие открыли стрельбу», — сообщили в МВД.

Отмечается, что одна из участвовавших в нападении машин вылетела в кювет. Предварительно, водитель не справился с управлением. Объявлен план «Перехват».

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Дмитрий Маршан сообщил, что явка на повторных выборах президента Абхазии составила 43 процента, и их признали состоявшимися.

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