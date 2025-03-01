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11:31, 1 марта 2025Бывший СССР

Под Одессой в районе порта прогремел мощный взрыв

Подпольщик Лебедев: В порту Ильичевска при разгрузке балкера прогремел взрыв
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о мощном взрыве с продолжительной детонацией в районе порта Ильичевска (Черноморск) Одесской области. Подробностями он поделился с РИА Новости.

По словам подпольщика, взрыв прогремел в 22:20 в пятницу, 28 февраля. В это время происходила разгрузка подозрительного балкера с контейнерами. Он уточнил, что судно, согласно официальным данным GPS, находилось у берегов Румынии. Однако в действительности оно было в порту под Одессой. «Часть груза успели снять с корабля, даже некоторые контейнеры увезли. Остальные громко взорвались», — добавил он.

Через 35 минут по порту был нанесен еще один удар, заключил Лебедев.

Днем ранее он сообщил об ударах российских войск по военным объектам в Харькове и Харьковской области.
По словам координатора подполья, вечером 27 февраля было зафиксировано 10 прилетов в промышленную часть Харькова, возле Холодной горы. Он добавил, что три российских дрона были подбиты украинскими системами противовоздушной обороны, в результате чего взрывы произошли в опасной близости к теплоэлектроцентрали.

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