Россиянин поджег автомобили по приказу голосов в голове

Охранник поджег 3 машины на миллионы рублей и попал под стражу

Работающий охранником россиянин Сергей Мельников попал под стражу за поджог трех автомобилей марки Volkswagen за несколько миллионов рублей. Об этом Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила в Telegram.

«Он оборвал провода, которые обеспечивали видеонаблюдение, после чего услышал голоса в своей голове, которые указывали ему на то, что необходимо сжечь автомобиль», — указали правоохранители.

На тот момент совершенно трезвый мужчина сначала облил «неустановленной жидкостью» Volkswagen Tayron и поджег его, из-за чего машина полностью сгорела. В результате пожара загорелись другие два автомобиля. «Произошло полное уничтожение двух рядом стоящих автомобилей марки Volkswagen Tayron X и автомобиля марки Volkswagen Tavendor», — пояснили в инстанции.

В общей сложности обвиняемый причинил «Невской Автомобильной Компании», своему же работодателю, «значительный материальный ущерб в размере 4 849 576 рублей».

«Чем были вызваны голоса в голове, [Мельников] пояснить не смог», — установили следователи.

Ранее совершивший покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса объяснил сотрудникам правоохранительных органов, что напал на чиновника по велению голоса.