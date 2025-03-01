Рубио раскрыл план Европы по Украине

Рубио: Европа хочет продлить конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию

Европа хочет продлить конфликт на Украине еще на один год в надежде ослабить Россию. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Один иностранный министр сказал мне. Я не собираюсь называть, кто это был, но могу сказать — война продолжается еще один год до той точки, где Россия будет чувствовать себя настолько ослабленной, что они будут просить о мире», — раскрыл он европейский план.

Рубио подчеркнул, что продление конфликта еще на один год приведет лишь к еще большим жертвам и разрушениям. Он назвал данный план «нереалистичным».

Ранее Рубио заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед главой США Дональдом Трампом за провальную встречу. Рубио также допустил, что утверждения Зеленского о стремлении к миру могут не соответствовать действительности.