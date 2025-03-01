В США заявили о потере Трампом интереса к сделке с Украиной

Reuters: Трамп потерял интерес к сделке с Украиной после перепалки с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потерял интерес к сделке по редкоземельным металлам с Киевом после перепалки с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Отмечается, что после спора с главой Украины на встрече, которая должна была закончиться подписанием соглашения, Трамп отправился домой во Флориду и в настоящее время «не планирует возвращаться в Вашингтон».

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Владимир Зеленский должен извиниться перед Дональдом Трампом. По его словам, встреча политиков обернулась фиаско из-за поведения украинского лидера. Рубио также допустил, что утверждения Зеленского о стремлении к миру могут не соответствовать действительности.

