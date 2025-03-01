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06:13, 1 марта 2025Мир

В США заявили о потере Трампом интереса к сделке с Украиной

Reuters: Трамп потерял интерес к сделке с Украиной после перепалки с Зеленским
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потерял интерес к сделке по редкоземельным металлам с Киевом после перепалки с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Отмечается, что после спора с главой Украины на встрече, которая должна была закончиться подписанием соглашения, Трамп отправился домой во Флориду и в настоящее время «не планирует возвращаться в Вашингтон».

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Владимир Зеленский должен извиниться перед Дональдом Трампом. По его словам, встреча политиков обернулась фиаско из-за поведения украинского лидера. Рубио также допустил, что утверждения Зеленского о стремлении к миру могут не соответствовать действительности.

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