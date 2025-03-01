Стала известна причина задержания главного редактора российской газеты

В Екатеринбурге главреда «Вечерних ведомостей» арестовали за Telegram-пост

В Екатеринбурге главного редактора газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова арестовали за Telegram-пост трехлетней давности. Он проведет в спецприемнике 14 суток, об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

Главреда «Вечерних ведомостей» обвинили в публичной демонстрации символики экстремистской организации. Его адвокат Георгий Краснов рассказал, что причиной задержания стал пост в Telegram, опубликованный в сентябре 2021 года.

В публикации Постников рассказывал о фейковых видео с Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) и Леонидом Волковым (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов), якобы призывавших россиян бойкотировать выборы в Госдуму. «В этом посте сотрудница полиции обнаружила экстремистскую символику — логотип запрещенного Штаба Навального (организация признана в России экстремистской, ликвидирована и запрещена) — красный восклицательный знак на белом фоне», — объяснил Краснов.

На заседании адвокат отметил, что «экстремистский символ» на опубликованном скрине — размером всего несколько миллиметров. По словам Краснова, автор публикации не планировал распространять запрещенные логотипы, а лишь обращал внимание на распространяемые фейки о выборах.

Постников вину не признал. Он объяснил, что в тот момент готовился стать депутатом и его Telegram-канал вела вся команда — пост мог выложить кто угодно. Журналист предположил, что протокол на него составили, чтобы сорвать его лекцию и экскурсию, запланированные на 8–9 марта. «Сотрудники полиции напакостили не только мне, но и напакостили гостям нашего города, которым я рассказываю, показываю наш город», — заявил Постников.

Московский суд признал Штабы Навального экстремистской организацией за три месяца до того, как Постников опубликовал пост, в июне 2021 года. В настоящее время публикация журналиста недоступна.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали в Екатеринбурге главного редактора газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. Журналиста привлекли к административной ответственности.