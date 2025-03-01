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21:51, 1 марта 2025Бывший СССР

В Абхазии задержали напавших на избирательный участок

В Абхазии задержали напавших на избирательный участок, их госпитализировали
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан сообщил, что попытка сорвать выборы произошла в Гагрском районе страны. На избирательный участок было совершено нападение, рассказал он в беседе с РИА Новости.

Маршан рассказал, что двое предполагаемых злоумышленников после перестрелки с полицией были задержаны и госпитализированы.

«При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы отреагировали жестким образом. По злоумышленникам, которые не подчинились милиции, полицейские открыли огонь. Два гражданина республики Абхазия доставлены в медучреждения». — сказал он.

Ранее неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии. Они повредили урну, после чего скрылись на машинах.

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