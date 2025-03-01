Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:23, 1 марта 2025Силовые структуры

В Москве женщину приговорили к тюрьме за оскорбления «русней»

Москвичку, называвшую строителей русней, приговорили к двум годам колонии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Жительницу Москвы, которая обозвала рабочих «русней», приговорили к двум годам тюрьмы. Об этом RT рассказали в Кузьминском районном суде.

Утверждается, что 37-летнюю Яну Джоган приговорили к двум годам колонии общего режима. Обвиняемая записала видео, на котором она стреляла в мужчин из пневматического режима и кричала, что не собирается «терпеть русню».

«Решением суда обвиняемая признана виновной и приговорена к двум годам колонии общего режима. Пока фигурантка не заявляла о том, будет ли обжаловать приговор», — сообщили в суде. Отмечается, что Джоган признала свою вину.

Ранее суд приговорил к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы юношу из Магадана за драку с 15-летним подростком, в результате которой последний лишился жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский по-русски обматерил первых лиц США и отказался извиняться. После этого Трамп выгнал его из Белого дома

      В Великобритании министр подала в отставку в знак протеста

      В США сочли скандал в Белом доме ловушкой для Европы

      Диетолог назвала топ «продуктов-помощников» для снижения веса

      В Москве женщину приговорили к тюрьме за оскорбления «русней»

      В США заявили о потере Трампом интереса к сделке с Украиной

      Экс-глава МИД Австрии назвала перепалку Зеленского и Трампа началом новой эры

      Нейросеть Маска предсказала судьбу Зеленского

      Ким Чен Ын передал Путину «боевой привет»

      В постах лидеров ЕС в поддержку Зеленского заметили странное сходство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше