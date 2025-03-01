В Москве женщину приговорили к тюрьме за оскорбления «русней»

Москвичку, называвшую строителей русней, приговорили к двум годам колонии

Жительницу Москвы, которая обозвала рабочих «русней», приговорили к двум годам тюрьмы. Об этом RT рассказали в Кузьминском районном суде.

Утверждается, что 37-летнюю Яну Джоган приговорили к двум годам колонии общего режима. Обвиняемая записала видео, на котором она стреляла в мужчин из пневматического режима и кричала, что не собирается «терпеть русню».

«Решением суда обвиняемая признана виновной и приговорена к двум годам колонии общего режима. Пока фигурантка не заявляла о том, будет ли обжаловать приговор», — сообщили в суде. Отмечается, что Джоган признала свою вину.

Ранее суд приговорил к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы юношу из Магадана за драку с 15-летним подростком, в результате которой последний лишился жизни.