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20:11, 28 февраля 2025Силовые структуры

Несовершеннолетнего россиянина осудили за расправу над подростком

СК: Юноша из Магадана получил 4 года колонии за убийство подростка
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Суд приговорил к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы юношу из Магадана за драку с 15-летним подростком, в результате которой последний лишился жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

17-летнего молодого человека признали виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Он отправится отбывать наказание в воспитательную колонию.

Как установил суд, все случилось вечером 14 августа 2024 года возле автозаправки в Магадане. В ходе драки осужденный избил подростка, после чего тот упал на асфальт и ударился головой. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и не выжил.

Ранее в Красноярском крае мужчину задержали за расправу над подростком 17 лет назад.

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