Лебедев: В Одессе атаковано судно с военным грузом и британскими наемниками ВСУ

В Одессе было атаковано судно, перевозившее военный груз и наемников из Великобритании, участвующих в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Украинские издания пишут о двух погибших. Это не так: уже точно нашли 13, но поиски продолжаются, да и не все до больницы доедут», — уточнил собеседник агентства.

Позднее Лебедев уточнил иинформацию: военный груз, который перевозило судно, скорее всего являлся безэкипажными катерами (БЭК), присланными из Британии. Часть БЭК планировалось разместить в Одессе, другую часть — в Очакове Николаевской области. Техника была предназначена для атаки на Крым, подчеркнул он.

28 февраля в районе порта Ильичевска (Черноморск) Одесской области произошел взрыв с продолжительной детонацией, в это время там происходила разгрузка подозрительного балкера с контейнерами. Согласно официальным данным GPS, судно должно было быть у берегов Румынии.