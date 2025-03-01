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22:51, 1 марта 2025Бывший СССР

В Одессе атаковано судно с военным грузом и британскими наемниками

Лебедев: В Одессе атаковано судно с военным грузом и британскими наемниками ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В Одессе было атаковано судно, перевозившее военный груз и наемников из Великобритании, участвующих в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Украинские издания пишут о двух погибших. Это не так: уже точно нашли 13, но поиски продолжаются, да и не все до больницы доедут», — уточнил собеседник агентства.

Позднее Лебедев уточнил иинформацию: военный груз, который перевозило судно, скорее всего являлся безэкипажными катерами (БЭК), присланными из Британии. Часть БЭК планировалось разместить в Одессе, другую часть — в Очакове Николаевской области. Техника была предназначена для атаки на Крым, подчеркнул он.

28 февраля в районе порта Ильичевска (Черноморск) Одесской области произошел взрыв с продолжительной детонацией, в это время там происходила разгрузка подозрительного балкера с контейнерами. Согласно официальным данным GPS, судно должно было быть у берегов Румынии.

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