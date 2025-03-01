Дубинский: Зеленский уйдет на дно и возьмет Украину с собой

Президент Украины Владимир Зеленский после провала в Вашингтоне не только сам уйдет на дно, но и возьмет с собой всю страну. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, открыто «посылать» Трампа до Зеленского не позволял себе никто, в том числе бывший американский лидер Джо Байден и президент России Владимир Путин. Дубинский отметил, что любой вменяемый политик нашел бы способ извиниться перед президентом США, однако в данном случае этого не произойдет.

«Поэтому будет попытка сыграть репризу “врагу не сдается наш гордый Варяг”, пойти на дно и — важно — утащить всех за собой! Поэтому, если украинцы и прежде всего окружение Зе не очнутся — наша страна рискует завершить свое существование в этом году!» — предрек дальнейшее развитие событий Дубинский.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом обесценил помощь Киеву.