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23:41, 1 марта 2025Бывший СССР

В Раде предрекли исчезновение Украины до конца 2025 года

Дубинский: Зеленский уйдет на дно и возьмет Украину с собой
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после провала в Вашингтоне не только сам уйдет на дно, но и возьмет с собой всю страну. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, открыто «посылать» Трампа до Зеленского не позволял себе никто, в том числе бывший американский лидер Джо Байден и президент России Владимир Путин. Дубинский отметил, что любой вменяемый политик нашел бы способ извиниться перед президентом США, однако в данном случае этого не произойдет.

«Поэтому будет попытка сыграть репризу “врагу не сдается наш гордый Варяг”, пойти на дно и — важно — утащить всех за собой! Поэтому, если украинцы и прежде всего окружение Зе не очнутся — наша страна рискует завершить свое существование в этом году!» — предрек дальнейшее развитие событий Дубинский.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом обесценил помощь Киеву.

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