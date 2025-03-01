Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:23, 1 марта 2025Интернет и СМИ

Зеленского обвинили в обесценивании помощи Украине

Журналист Боуз: Зеленский обесценил всю помощь США за три года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом обесценил помощь Киеву. Об этом он написал в социальной сети X.

Боуз напомнил, что США выделили Киеву миллиарды долларов, оружие, политическую и моральную поддержку «в масштабах, невиданных за многие поколения».

«Зеленский обращается к президенту США в Овальном кабинете Белого дома и говорит: "В течение трех лет мы сражались в одиночку"», — отметил журналист.

Накануне Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. Церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Советник Трампа рассказал о слезах команды Зеленского после перепалки в Белом доме

      Зеленского обвинили в обесценивании помощи Украине

      Овечкин сократил отставание от Гретцки до 10 шайб

      Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ российского региона

      Британия выделит Украине заем на оборонные нужды

      Зеленский проигнорировал советы о переговорах с Трампом

      В Одессе атаковано судно с военным грузом и британскими наемниками

      Личность одного из напавших на избирательный участок в Абхазии установили

      В России оценили эффективность помощи Украине без участия США

      В Болгарии Зеленского назвали директором крупнейшего кладбища

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше