Зеленского обвинили в обесценивании помощи Украине

Журналист Боуз: Зеленский обесценил всю помощь США за три года

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом обесценил помощь Киеву. Об этом он написал в социальной сети X.

Боуз напомнил, что США выделили Киеву миллиарды долларов, оружие, политическую и моральную поддержку «в масштабах, невиданных за многие поколения».

«Зеленский обращается к президенту США в Овальном кабинете Белого дома и говорит: "В течение трех лет мы сражались в одиночку"», — отметил журналист.

Накануне Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. Церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.