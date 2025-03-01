В США раскрыли ошибку Зеленского на встрече с Трампом

Аналитик Дэвис: Зеленский не смог стерпеть критику и нарвался на скандал

Президент Украины Владимир Зеленский не стал терпеть критику в свой адрес, что привело к скандалу на переговорах в Белом доме. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

По его словам, если бы украинский лидер сдержался и промолчал, встреча прошла бы хорошо. Дэвис отметил, что политик мог бы уладить все разногласия потом, без камер, но вместо этого начал поучать вице-президента США Джей Ди Вэнса и нарвался на конфликт.

«Зеленский либо не слушал своих кураторов, либо кураторы — дураки», — заключил он.

Ранее президент Украины заявил, что верит в возможность спасти отношения с американским коллегой Дональдом Трампом после возникшей между ними перепалки. Он подчеркнул, что речь идет об «исторических отношениях, которые выше отношений президентов».