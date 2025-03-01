В США подсчитали количество благодарностей от Зеленского в адрес американцев

CNN: Зеленский 33 раза благодарил американцев и лидеров США

В США подсчитали, сколько раз президент Украины Владимир Зеленский благодарил американцев и лидеров Соединенных Штатов. Телеканал CNN проанализировал публичные выступления политика и его публикации в соцсетях и выяснил, что тот выражал признательность Вашингтону как минимум 33 раза.

Журналисты уточнили, что они не рассматривали выступления Зеленского на родине на украинском языке.

Произвести подсчеты сотрудники телеканала решили после перепалки главы США Дональда Трампа и вице-президента страны Джея Ди Вэнса с Зеленским в Белом доме. Тогда Вэнс спрашивал у президента Украины, говорил ли тот хоть раз спасибо за всю их встречу.

Авторы материала заметили, что с начала украинского конфликта политик неоднократно благодарил Соединенные Штаты, Трампа, бывшего президента США Джо Байдена, членов Конгресса от обеих партий, американские оборонные компании и их сотрудников, а также американский народ.

Ранее сообщалось, что Зеленский по-русски обматерил первых лиц США и отказался извиняться. После этого он покинул Белый дом.