В США задумались об отказе от военной помощи Украине

Белый дом: США больше не будут бездумно отправлять деньги на Украину

США больше не будут бездумно отправлять деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Fox News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролину Ливитт.

По ее словам, простые американцы устали спонсировать военные действия. «Джо Байден [бывший президент США] больше не находится в Овальном кабинете, и мы больше не собираемся просто так выписывать чеки на войну, идущую далеко от нас, без гарантий реального, долгосрочного мира», — заявила она. Пресс-секретарь добавила, что украинский президент отказывается посмотреть в глаза реальности и тому, что война в его стране длится уже несколько лет.

28 февраля Зеленский приехал на встречу с Трампом в Белом доме. Общение политиков обернулось перепалкой. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский лидер досрочно покинул Овальный кабинет.