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15:35, 1 марта 2025Мир

Захарова сравнила Зеленского с голым королем из сказки Андерсена

Представитель МИД Захарова сравнила Зеленского с голым королем из сказки
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова сравнила визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон со сказкой Ханса Кристиана Андерсена «Новое платье короля». Об этом она заявила телеканалу «Звезда».

По словам Захаровой, переговоры американского лидера Дональда Трампа и Зеленского превратили сказку Андерсена в реальность. «На самом деле великий писатель изобразил то, что часто бывает с людьми, когда они, с одной стороны, видят реальность, а с другой — по каким-то причинам боятся об этом говорить», — объяснила представитель МИД.

По мнению Захаровой, на переговорах Зеленский наконец предстал в своем истинном свете, поэтому она и назвала его голым королем.

По сюжету сказки «Новое платье короля» портные убеждают тщеславного короля, что создадут для него особое платье, которое видно только тем, кто умен. Монарх, желая казаться мудрым, притворяется, что видит его. На самом же деле никакого платья нет. Придворные видят, что их король гол, но молчат. Только один мальчик говорит ему правду.

Ранее Мария Захарова после встречи президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского вспомнила сцену из фильма «Собачье сердце». На опубликованном отрывке профессор Преображенский, которого сыграл Евгений Евстигнеев, в присутствии доктора Борменталя (Борис Плотников) на повышенных тонах отчитывает Шарикова (Владимир Толоконников).

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