Захарова после встречи Зеленского и Трампа вспомнила один фильм

Захарова после встречи Трампа с Зеленским вспомнила фильм «Собачье сердце»

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова после встречи президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского вспомнила сцену из фильма «Собачье сердце». Фрагмент картины она выложила в своем Telegram-канале.

Кадры дипломат сопроводила подписью «28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет».

На опубликованном отрывке профессор Преображенский, которого сыграл Евгений Евстигнеев, в присутствии доктора Борменталя (Борис Плотников) на повышенных тонах отчитывает Шарикова (Владимир Толоконников).

«Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо», — говорит Преображенский, объясняя, что все поступки Шарикова имеют звериный характер.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, комментирую встречу политиков, заявила, что Овальный кабинет видел многое, «но такого не видел».