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02:40, 1 марта 2025Бывший СССР

Зеленский ответил на предложение уйти в отставку

Зеленский о своей отставке: Это решение может принять только народ Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение уйти в отставку после скандала в Белом доме. На эту тему он высказался в интервью телеканалу Fox News.

Политик подчеркнул, что соответствующее решение может принять только народ Украины. Он отметил, что всегда был готов покинуть свой пост, хотя и не уверен, что это хорошая идея. «Если США поддержат НАТО, то я тогда буду считать, что сделал все, что мог. Если я кому-то не нравлюсь, то хорошо», — сказал Зеленский.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что Зеленский должен либо изменить свое поведение, либо уйти или отправить кого-то вместо себя.

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