Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:10, 28 февраля 2025Мир

В США поставили Зеленскому ультиматум

Сенатор США Грэм: Зеленский должен либо измениться, либо уйти
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил после переговоров в Белом доме, что президент Украины Владимир Зеленский должен либо изменить свое поведение, либо уйти или отправить кого-то вместо себя. Его слова приводит телеканал Fox News.

«Мой вопрос в том, можно ли Зеленского реабилитировать в глазах американцев. То, что все увидели, заставило даже меня, сторонника Украины, усомниться в нем как в партнере», — отметил Грэм.

Американский сенатор также призвал украинского лидера извиниться перед главой США после перепалки в Белом доме.

Ранее Грэм заявил, что большая часть американцев разочаровалась в президенте Украины Владимире Зеленском и не видит в нем бизнес-партнера США после спора с Дональдом Трампом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ваши проблемы начинаются прямо сейчас». Трамп устроил разнос Зеленскому. Президент Украины досрочно покинул Белый дом

      Во Франции сделали один вывод после провала Зеленского в Вашингтоне

      Дачникам дали еще три года на освоение земель

      В России начал действовать самозапрет на выдачу кредитов

      Маск высказался о защитниках Зеленского

      В ЕС призвали найти «нового лидера свободного мира» вместо США

      Каллас сообщила о намерении усилить военную помощь Украине

      В России запретили продажу энергетиков и зажигалок детям

      Симоньян высказалась о перепалке Зеленского с Трампом

      В России изменились правила регистрации автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше