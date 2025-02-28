В США поставили Зеленскому ультиматум

Сенатор США Грэм: Зеленский должен либо измениться, либо уйти

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил после переговоров в Белом доме, что президент Украины Владимир Зеленский должен либо изменить свое поведение, либо уйти или отправить кого-то вместо себя. Его слова приводит телеканал Fox News.

«Мой вопрос в том, можно ли Зеленского реабилитировать в глазах американцев. То, что все увидели, заставило даже меня, сторонника Украины, усомниться в нем как в партнере», — отметил Грэм.

Американский сенатор также призвал украинского лидера извиниться перед главой США после перепалки в Белом доме.

Ранее Грэм заявил, что большая часть американцев разочаровалась в президенте Украины Владимире Зеленском и не видит в нем бизнес-партнера США после спора с Дональдом Трампом.