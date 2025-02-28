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23:08, 28 февраля 2025Мир

В США заявили о разочаровании в Зеленском

Сенатор Грэм: США не видят в Зеленском партнера после перепалки с Трампом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim LoScalzo / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Большая часть американцев разочаровалась в президенте Украины Владимире Зеленском и не видит в нем бизнес-партнера США после перепалки с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

«Большинство американцев, которые наблюдали за происходящим сегодня, не хотели бы, чтобы Зеленский был их бизнес-партнером. И я в том числе», — сказал он.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо.

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