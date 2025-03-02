Австрия призвала Европу вести переговоры с Трампом

Глава МИД Австрии Шалленберг: Европа должна вести переговоры с Трампом

Европейские страны должны вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, а не читать нравоучения. Об этом заявил врио канцлера и глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.

Он подчеркнул, что американский президент является деловым человеком, который поставил перед собой цели. По мнению Шалленберга, Европе следует вести с ним диалог о том, каким образом у главы Белого дома могло бы получиться достичь некоторых целей другим путем. «Было бы неправильно, если бы Европа нравоучительно уходила дуться в угол», — отметил Шалленберг.

Ранее Александер Шалленберг рассказал, что у него часто создается ощущение, будто Дональд Трамп «ежедневно бросает камень в пруд, наблюдая», как Европа на это отреагирует. По его словам, европейские политики занимаются лишь жалобами и морализаторством.