Глава МИД Австрии рассказал о панике в Европе

Глава МИД Австрии Шалленберг: В Европе паникуют от каждого заявления Белого дома

В мире царит неопределенность, и в Европе паникуют от каждого заявления Белого дома. Об этом заявил министр иностранных дел, врио канцлера Австрии Александер Шалленберг, передает РИА Новости.

«Я понимаю, что сейчас царит большая неопределенность. Создается впечатление, что из Белого дома каждый день поступают новые заявления. (...) А что делаем мы, европейцы? Мы задыхаемся от каждого твита, от каждого заявления. Мы впадаем в моральное негодование», — отметил Шалленберг.

Глава МИД отметил, что у него часто создается ощущение, будто президент США Дональд Трамп «ежедневно бросает камень в пруд, наблюдая», как Европа на это отреагирует. По словам Шалленберга, европейские политики занимаются лишь жалобами и морализаторством. При этом он подчеркнул, что переговоры с США о европейской безопасности должны вестись только с участием стран региона.

22 февраля Шалленберг сообщил, что намерен завершить политическую карьеру.