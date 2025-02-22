Глава МИД Австрии сообщил об отставке

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил об отставке

Глава МИД Австрии и врио канцлера республики Александер Шалленберг сообщил об отставке. Соответствующий пост появился на его странице в X (ранее — Twitter).

По словам политика, он решил завершить свою политическую карьеру. «Как говорили древние греки, единственная постоянная вещь в жизни — это перемены. После почти шести лет работы в качестве члена федерального правительства Австрии я решил, что настало время перемен», — объяснил он и добавил, что не войдет в состав нового правительства.

Шалленберг отметил, что это было обдуманное решение. Кроме того, он подчеркнул, что невероятно благодарен за время, проведенное на службе.

Ранее стало известно, что канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер также объявил об уходе с поста.