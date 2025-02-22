Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:17, 22 февраля 2025Мир

Глава МИД Австрии сообщил об отставке

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил об отставке
Мария Винар

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Глава МИД Австрии и врио канцлера республики Александер Шалленберг сообщил об отставке. Соответствующий пост появился на его странице в X (ранее — Twitter).

По словам политика, он решил завершить свою политическую карьеру. «Как говорили древние греки, единственная постоянная вещь в жизни — это перемены. После почти шести лет работы в качестве члена федерального правительства Австрии я решил, что настало время перемен», — объяснил он и добавил, что не войдет в состав нового правительства.

Шалленберг отметил, что это было обдуманное решение. Кроме того, он подчеркнул, что невероятно благодарен за время, проведенное на службе.

Ранее стало известно, что канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер также объявил об уходе с поста.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский захотел внести правки в соглашение с США о полезных ископаемых. Что его не устроило?

      Украина пересмотрела договор об ископаемых

      17-летняя россиянка выиграла турнир WTA в Дубае

      Отключение Starlink на Украине связали с порно

      Смертельное ДТП с участием BMW на российской трассе попало на видео

      В способности Британии отправить на Украину миротворцев усомнились

      Полученная Киевом новая версия договора об ископаемых оказалась жестче первой

      Раскрыта новая схема мошенничества с выплатами бойцам СВО

      В России отметили снижение цен вопреки инфляции

      В Британии предсказали освобождение Донбасса Россией до конца года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше