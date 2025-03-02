Раскрыт вероятный рычаг давления США на Европу

Политолог Блохин: Разговоры о выходе США из НАТО — рычаг давления на Европу

Разговоры в Вашингтоне о возможном выходе США из НАТО — это рычаг давления на Европу, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска, который поддержал идею выхода страны из Североатлантического альянса.

«Я думаю, что все-таки из НАТО они не выйдут. Потому что США создавали НАТО не только как инструмент сдерживания России, но и как инструмент контроля США над Европой. Это инструмент по высасыванию денег из Европы на американский военно-промышленный комплекс. Поэтому я думаю, что сейчас они поговорят об этом, поговорят о возможном выходе из НАТО для того, чтобы надавить на европейцев, чтобы они больше платили на НАТО», — объяснил Блохин.

По словам политолога, Европа боится остаться без американского военного прикрытия.

«Не выйдут они из НАТО. Одно дело — будут пересмотрены определенные моменты в рамках НАТО в отношениях, например, с Россией, а другое дело — вообще выйти из НАТО. Это совершенно разные вещи», — добавил он.

Скорее всего, это надо воспринимать как элемент прессинга, рычаг давления на Европу, чтобы та больше отчисляла в бюджет НАТО на оборону Константин Блохин политолог-американист

Ранее Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), прокомментировал идею о выходе страны из ООН и НАТО. Он заявил, что поддерживает ее.

Еще до выборов президента США бывший советник Белого дома Джон Болтон заявлял, что страна с высокой вероятностью выйдет из Североатлантического альянса.