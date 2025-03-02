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14:15, 2 марта 2025Мир

Эрдоган собрался на четвертый срок

Президент Турции Эрдоган собрался на четвертый президентский срок
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Досрочные президентские выборы в Турции пройдут в ноябре 2027 года, а кандидатом правящего альянса будет вновь Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил помощник председателя правящей Партии справедливости и развития, глава комитета парламента страны по цифровым СМИ Хусейин Яйман, передает турецкий телеканал TGRT Haber.

«Даст Бог, мы вновь выдвинем нашего президента в качестве кандидата на следующих президентских выборах в ноябре 2027 года, и флаг "Республиканского альянса" вновь будет развеваться в небе Турции», — заявил Яйман.

По его словам, «пока есть такой мировой лидер», необходимости в другом кандидате в президенты нет.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил о территориальной целостности Украины после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Я еще раз напомнил ему о поддержке Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины. Они очень, очень важны для нас», — отметил турецкий лидер.

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