Власти Венесуэлы назвали президента Гайаны «карибским Зеленским»

Фамилия украинского лидера Владимира Зеленского в Венесуэле стала нарицательной. Комментируя позицию Гайаны по спорным водам, глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто назвал президента соседней страны Ирфаана Али «карибским Зеленским».

Он обвинил Ирфаана Али во лжи о предполагаемом нарушении подразделениями Боливарианского флота морской территории Гайаны. Хиль подчеркнул, что данные воды являются морской зоной, ожидающей делимитации в соответствии с международным правом. «Заявления Ирфаана Али, карибского Зеленского, полны неточностей, лжи и противоречий в его стремлении нарушить мир и спокойствие нашего региона, посеяв опасный конфликт», — говорится в сообщении.

В 2024 году сообщалось, что Венесуэла отправила военную технику к границе спорной с Гайаной территории. В свою очередь, МИД Гайаны отметил, что власти «разочарованы, но не удивлены недобросовестностью Венесуэлы», которая ранее заявляла о желании решить давний спор мирным путем.