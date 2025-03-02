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16:10, 2 марта 2025Россия

Критиковавшего власть за отсутствие гуманитарной помощи священника под Курском лишили сана

Курского священника Боярского лишили сана за критику об отсутствии гуманитарки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Сбор гуманитарной помощи

Сбор гуманитарной помощи. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Священника Владимира Боярского, настоятеля храма в приграничном селе Любостань под Курском, лишили сана за критику власти об отсутствии гуманитарной помощи. Указ об этом подписал митрополит Курский и Рыльский Герман, сообщили в соцсетях храма.

Решение было принято со следующей формулировкой: «За провокационные фильмы в СМИ о доставке гуманитарной помощи населению, которые скомпрометировали некоторых ответственных лиц. За дерзкое поведение — что не склонил голову перед теми, кто его оклеветал и унизил».

Церковный суд над отцом Владимиром состоялся 26 февраля, на нем Боярского упрекнули в том, что он делает публичные заявления без согласования с митрополитом и якобы приводит ложные данные о своем избиении.

Жители Курской области рассказали, что священник не раз развозил гуманитарку и проводил службы в приграничных селах. Кроме того, Боярский помогал российским военным, освящая их автомобили и доставляя продукты.

Ранее сообщалось, что иерея Русской православной церкви Иоанна (Коюшева) из Сыктывкарской епархии запретили в служении из-за психологии и личностного роста.

ЖЗЛ
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