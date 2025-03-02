Критиковавшего власть за отсутствие гуманитарной помощи священника под Курском лишили сана

Курского священника Боярского лишили сана за критику об отсутствии гуманитарки

Священника Владимира Боярского, настоятеля храма в приграничном селе Любостань под Курском, лишили сана за критику власти об отсутствии гуманитарной помощи. Указ об этом подписал митрополит Курский и Рыльский Герман, сообщили в соцсетях храма.

Решение было принято со следующей формулировкой: «За провокационные фильмы в СМИ о доставке гуманитарной помощи населению, которые скомпрометировали некоторых ответственных лиц. За дерзкое поведение — что не склонил голову перед теми, кто его оклеветал и унизил».

Церковный суд над отцом Владимиром состоялся 26 февраля, на нем Боярского упрекнули в том, что он делает публичные заявления без согласования с митрополитом и якобы приводит ложные данные о своем избиении.

Жители Курской области рассказали, что священник не раз развозил гуманитарку и проводил службы в приграничных селах. Кроме того, Боярский помогал российским военным, освящая их автомобили и доставляя продукты.

Ранее сообщалось, что иерея Русской православной церкви Иоанна (Коюшева) из Сыктывкарской епархии запретили в служении из-за психологии и личностного роста.