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19:52, 17 февраля 2025Россия

Российского священника запретили в служении из-за психологии и личностного роста

Иерея РПЦ Коюшева запретили в служении из-за психологии и личностного роста
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Иван Коюшев / «ВКонтакте»

Иерея Русской православной церкви (РПЦ) Иоанна (Коюшева) из Сыктывкарской епархии запретили в служении из-за психологии и личностного роста. Об этом говорится в указе главы епархии архиепископа Сыктывкарского и Коми-зырянского Питирима, документ опубликован на странице Коюшева во «ВКонтакте».

Как сообщил сам священник в более раннем посте, он был вынужден просить перевести его за штат в связи с тем, что РПЦ негативно относится к психологии в целом и деятельности самого Коюшева как практикующего клинического психолога в частности. Однако в ответе, который последовал священнику от главы епархии, говорится не о переводе за штат, а о запрете в служении сроком на девять месяцев.

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Отмечается, что основаниями для запрета стало нарушение священнической присяги, обязывающей иерея служить в определенном месте и не покидать его без разрешения, и преступление священником запрета «работать в сфере проведения "тренингов личностного роста", программ "по достижению жизненных и профессиональных целей", а также по "психологическому менторству"».

«Церковь — это система, она не терпит инакомыслия. Все должно быть единообразно. Тогда будет все спокойно. А я другой», — комментировал уход в «гражданскую профессию» психолога Коюшев.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл не согласился с призвавшим вести верующих в Царство Божие священником Алексеем Шляпиным.

ЖЗЛ
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