Лепс оценил идею написать песню о спецоперации фразой «не хотелось бы»

Григорий Лепс заявил, что песен о спецоперации у него нет

Российский певец Григорий Лепс оценил идею написать песню о специальной военной операции (СВО) фразой «не хотелось бы». Своим мнением он поделился с ТАСС на национальной музыкальной премии «Виктория».

Артист заявил, что таких композиций у него на сегодняшний день нет. При этом Лепс напомнил о других своих патриотических песнях. К примеру, «Родина-мать» и «Я буду с тобой».

Ранее Лепс захотел заставить SHAMAN замаливать грехи после его развода с женой Еленой Мартыновой. Музыкант сообщил, что намерен привести Дронова в комнату с иконами, поставить его на колени и закрыть на сутки.

