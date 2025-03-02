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09:22, 2 марта 2025Путешествия

Лепс оценил идею написать песню о спецоперации фразой «не хотелось бы»

Григорий Лепс заявил, что песен о спецоперации у него нет
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский певец Григорий Лепс оценил идею написать песню о специальной военной операции (СВО) фразой «не хотелось бы». Своим мнением он поделился с ТАСС на национальной музыкальной премии «Виктория».

Артист заявил, что таких композиций у него на сегодняшний день нет. При этом Лепс напомнил о других своих патриотических песнях. К примеру, «Родина-мать» и «Я буду с тобой».

Ранее Лепс захотел заставить SHAMAN замаливать грехи после его развода с женой Еленой Мартыновой. Музыкант сообщил, что намерен привести Дронова в комнату с иконами, поставить его на колени и закрыть на сутки.

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