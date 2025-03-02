Около Дагестана заметили беспилотники и объявили режим опасности

Меликов: Около границ Дагестана заметили беспилотники и объявили режим опасности

Около границ Дагестана заметили беспилотники и объявили режим беспилотной опасности, сообщил глава республики Сергей Меликов.

По его словам, принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов.

Меликов призвал избегать открытых участков улиц, а также не верить слухам, доверять только официальным источникам и «ни в коем случае не участвовать в распространении противоправной информации, к которой относятся фото и видеоматериалы с мест событий».

UPD: спустя 15 минут Меликов добавил, что режим беспилотной опасности отменен.

Ранее в аэропорту соседнего с Дагестаном Грозного ввели временные ограничения на полеты. Они были введены в 09:36 по московскому времени, но позднее сняты.

