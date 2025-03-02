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10:31, 2 марта 2025Путешествия

В аэропорту российского города ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Грозного ввели временные ограничения на полеты
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В аэропорту Грозного ввели временные ограничения на полеты. О ситуации в авиагавани российского города сообщает Telegram-канал «Представитель Росавиации» в воскресенье, 2 марта.

Уточняется, что запрет на полеты введен в 09:36 по мск в целях безопасности. «Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — указано в сообщении.

Ранее, 28 февраля, самолет авиакомпании NordStar, летевший из Москвы в Сочи, вернулся в аэропорт Домодедово из-за проблем с герметизацией салона. На борту находился 141 человек. Аварийная ситуация не объявлялась.

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