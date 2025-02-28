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16:06, 28 февраля 2025Путешествия

Летевший в Сочи самолет вернулся в Москву из-за проблем с герметизацией

Летевший в Сочи самолет NordStar вернулся в Москву из-за проблем с герметизацией
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Самолет авиакомпании NordStar, летевший из Москвы в Сочи, вернулся в аэропорт Домодедово из-за проблем с герметизацией салона. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика.

О нештатной ситуации члены экипажа доложили спустя десять минут после вылета. На борту находится 141 человек. Аварийная ситуация не объявлялась, борт должен приземлиться после дополнительной выработки топлива. Пассажиров отправят в Сочи на резервном самолете.

Ранее самолету европейской авиакомпании Lufthansa не хватило топлива на рейсе из Китая в Германию в облет России. 25 февраля самолет Airbus A350 выполнял рейс из Шанхая в Мюнхен.

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