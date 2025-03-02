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07:44, 2 марта 2025Бывший СССР

Рогов сообщил о продвижении ВС России на границе ДНР и Запорожской области

Рогов: ВС РФ заняли около 5 кв. км у границы ДНР и Запорожской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль около пяти квадратных километров у границы Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

«После освобождения Бурлацкого наши войска развивают успех, освободили порядка пяти квадратных километров на север в направлении населенного пункта Веселое», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Рогов сообщил, что российские войска в результате успешных боевых действий выбили из села Скудное соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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