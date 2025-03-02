Боец Контора: до 8 солдат ВСУ отрезаны ВС России от основных сил под Купянском

Группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) до восьми человек оказалась отрезана российскими бойцами от основных сил противника в лесопосадке на купянском участке фронта. Об этом заявил командир одного из подразделений группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным Контора, передает РИА Новости.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что бойцам «Запада» удалось улучшить тактическое положение и поразить личный состав и военную технику двух бригад ВСУ в Харьковской области и Донецкой народной республике (ДНР).

«Активные штурмовые действия сейчас там ведутся. Процентов на 70 мы ее забрали. На южной части данной лесополосы, там еще сидит небольшая группа противника. Около 5-8 человек сидит до сих пор», — уточнил военнослужащий.

По его словам, любые пути подхода к этому участку контролируются грцппировкой войск «Запад». «Туда уже они ничего не подвозят, только пытаются на гексакоптерах бросать что-либо — боеприпасы или пищу. Но опять-таки, мы по ним также работаем», — добавил командир.

Российские штурмовые бригады продолжают продвигаться в этой зоне боевых действий, группы БПЛА атакуют укрепрайон ВСУ, заключил Контора.

Ранее военный эксперт Алексей Живов назвал срок истощения резервов ВСУ. По его прогнозу, при сохранении текущих тенденций к лету у украинской стороны начнутся серьезные кадровые проблемы.