Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:58, 2 марта 2025Бывший СССР

Российские бойцы отрезали группу ВСУ от основных сил под Купянском

Боец Контора: до 8 солдат ВСУ отрезаны ВС России от основных сил под Купянском
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) до восьми человек оказалась отрезана российскими бойцами от основных сил противника в лесопосадке на купянском участке фронта. Об этом заявил командир одного из подразделений группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным Контора, передает РИА Новости.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что бойцам «Запада» удалось улучшить тактическое положение и поразить личный состав и военную технику двух бригад ВСУ в Харьковской области и Донецкой народной республике (ДНР).

«Активные штурмовые действия сейчас там ведутся. Процентов на 70 мы ее забрали. На южной части данной лесополосы, там еще сидит небольшая группа противника. Около 5-8 человек сидит до сих пор», — уточнил военнослужащий.

По его словам, любые пути подхода к этому участку контролируются грцппировкой войск «Запад». «Туда уже они ничего не подвозят, только пытаются на гексакоптерах бросать что-либо — боеприпасы или пищу. Но опять-таки, мы по ним также работаем», — добавил командир.

Российские штурмовые бригады продолжают продвигаться в этой зоне боевых действий, группы БПЛА атакуют укрепрайон ВСУ, заключил Контора.

Ранее военный эксперт Алексей Живов назвал срок истощения резервов ВСУ. По его прогнозу, при сохранении текущих тенденций к лету у украинской стороны начнутся серьезные кадровые проблемы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Выборы в Абхазии завершились победой Гунбы. На один из избирательных участков напали, инцидент назвали политическим террором

      Российские бойцы отрезали группу ВСУ от основных сил под Купянском

      Российские десантники поразили командный пункт ВСУ в Херсонской области

      Рогов сообщил о продвижении ВС России на границе ДНР и Запорожской области

      В Госдуме рассказали об освобождении Часова Яра

      Россиян предупредили о неочевидной уловке интернет-мошенников

      НАТО предрекли конец из-за Трампа и Украины

      В Ирландии раскрыли деталь визита Зеленского в Лондон

      Госдеп ускорил поставки оружия Израилю на несколько миллиардов долларов

      В ЛНР заявили об укреплении обороны ВСУ под Кременной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше