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05:30, 2 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный эксперт назвал срок истощения резервов ВСУ

Военный эксперт Живов: У ВСУ начнутся кадровые проблемы к лету
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут истощиться уже к лету при условии сохранения текущих тенденций, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Алексей Живов. Он указал, что уже сейчас наблюдаются проблемы с комплектованием новых бригад.

«Я не владею информацией о резервах ВСУ, но знаю, что на линии боевого соприкосновения проблем нет, что бы там ни говорили, — сказал Живов. — Но есть дефицит в формировании новых бригад, которые проходят обучение в Европе. И дефицит существенный — до половины комплекта новых бригад. Значит, при сохранении текущих тенденций к лету начнутся серьезные кадровые проблемы».

Он также добавил, что в Курской области российским военным удалось освободить порядка 70 процентов занятой территории ВСУ. И большим успехом стало взятие под огневой контроль логистики противника.

«Наша армия в составе различных подразделений выдавливает противника, заходит с разных флангов. Взяли под огневой контроль трассу от границы до Суджи. Обычно они так делали, а тут у нас получилось. Это большой успех военного характера. И мы видим, что ситуация на курском направлении постепенно стабилизируется», — заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что число резервов, которые ВСУ перебрасывают в курское приграничье, снизилось в десятки раз. Отмечалось, что этого удалось достичь благодаря действиям российских военных.

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