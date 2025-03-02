Советник Трампа сравнил Зеленского с бывшей

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майк Уолтц сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с бывшей подружкой, которая хочет оспорить ранее сказанное. Об этом сообщает CNN.
«Зеленский, как бывшая, которая просто хочет поспорить о том, что вы сказали 9 лет назад, вместо того, чтобы развивать отношения», — сказал Уолтц.
Ранее Уолтц усомнился в желании Зеленского добросовестно вести переговоры и отметил, что Вашингтону нужен лидер на Украине, с которым можно вести дела.