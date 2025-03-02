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18:38, 2 марта 2025Мир

Советник Трампа сравнил Зеленского с бывшей

Уолтц сравнил Зеленского с бывшей, которая хочет оспорить сказанное 9 лет назад
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Emilija Jefremova / Reuters

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майк Уолтц сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с бывшей подружкой, которая хочет оспорить ранее сказанное. Об этом сообщает CNN.

«Зеленский, как бывшая, которая просто хочет поспорить о том, что вы сказали 9 лет назад, вместо того, чтобы развивать отношения», — сказал Уолтц.

Ранее Уолтц усомнился в желании Зеленского добросовестно вести переговоры и отметил, что Вашингтону нужен лидер на Украине, с которым можно вести дела.

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