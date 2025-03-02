«Город ВО»: Умерла диджей и журналистка Ольга Хрипина в возрасте 47 лет

Первого марта ушла из жизни диджей, радиоведущая и журналистка Ольга Хрипина. Об этом сообщает портал «Город ВО».

Портал сообщает, что более 20 лет Ольга посвятила работе в СМИ, жители Вологды знали ее как голос радиостанции «Премьер». Помимо этого, работала корреспондентом в информационных агентствах. Также сообщается, что журналистка боролась с серьезной болезнью, ее название не сообщается. Портал добавил, что о дате и времени прощания с Ольгой Хрипиной станет известно позднее.

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