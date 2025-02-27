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21:26, 27 февраля 2025Спорт

Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер на 89-м году жизни
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Фред Гринберг / РИА Новости

10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер в возрасте 88 лет. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Он не назвал причин смерти спортсмена и выразил соболезнования родным и близким. «Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны», — заявил Филатов.

Борис Спасский завоевал титул чемпиона мира по шахматам среди юношей в 1955 году и тогда же получил звание международного гроссмейстера. Спортсмен выигрывал чемпионат СССР в 1961 и 1973 годах, стал чемпионом мира в 1969-м. Несмотря на отъезд во Францию в 1976 году, он сохранил право выступать за СССР.

В 1972 году Спасский потерпел поражение в матче за шахматную корону. Он уступил американцу Роберту Фишеру.

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