Установлена личность открывшего стрельбу в ТЦ под Москвой

Стрельбу в ТЦ в подмосковных Мытищах открыл 24-летний Данил Потехин

Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу в торговом центре (ТЦ) «Красный кит» в подмосковных Мытищах. Им оказался 24-летний Данил Потехин. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По предварительным данным, первая стычка между мужчиной и сотрудниками охраны ТЦ произошла днем. Тогда Потехин пытался пройти с черной сумкой внутрь здания и отказался от досмотра. После перепалки с охранниками он ушел.

Однако спустя некоторое время вернулся в ТЦ без сумки. Охрана вновь обратила на него внимание. Посетитель игнорировал просьбы о досмотре, между ним и тремя сотрудниками завязалась драка. В ходе конфликта раздались выстрелы.

Позже у Потехина обнаружили пистолет, сейчас выясняется, какое именно было оружие. Дебошир задержан.

О стрельбе в подмосковном ТЦ стало известно вечером в воскресенье, 2 марта.

В результате ЧП пострадали три человека — сам стрелок и двое охранников. Посетители в момент происшествия самостоятельно эвакуировались из здания через аварийный выход.