Установлена личность открывшего стрельбу в ТЦ под Москвой

Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу в торговом центре (ТЦ) «Красный кит» в подмосковных Мытищах. Им оказался 24-летний Данил Потехин. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.
По предварительным данным, первая стычка между мужчиной и сотрудниками охраны ТЦ произошла днем. Тогда Потехин пытался пройти с черной сумкой внутрь здания и отказался от досмотра. После перепалки с охранниками он ушел.
Однако спустя некоторое время вернулся в ТЦ без сумки. Охрана вновь обратила на него внимание. Посетитель игнорировал просьбы о досмотре, между ним и тремя сотрудниками завязалась драка. В ходе конфликта раздались выстрелы.
Позже у Потехина обнаружили пистолет, сейчас выясняется, какое именно было оружие. Дебошир задержан.
О стрельбе в подмосковном ТЦ стало известно вечером в воскресенье, 2 марта.
В результате ЧП пострадали три человека — сам стрелок и двое охранников. Посетители в момент происшествия самостоятельно эвакуировались из здания через аварийный выход.